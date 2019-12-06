CANLI | Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 12. maçında, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alman temsilcisi ALBA Berlin'i konuk ediyor. 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Milivoje Jovcic, Saso Petek, Amit Balak hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Maçtan notlar

THY Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi. Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

Fenerbahçe, 300. galibiyet için parkede

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA Berlin müsabakasıyla çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

ALBA Berlin ile 3. randevu

Fenerbahçe ile ALBA Berlin bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 2 kez karşı karşıya geldi. 2008-2009 sezonunda oynanan müsabakalarda sarı-lacivertliler evinde 82-73, ALBA Berlin de sahasında 72-63'lük skorla galip ayrılmasını bildi.

Ligde Fenerbahçe 75.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, ALBA Berlin ise 83.2 sayı ortalamasıyla oynuyor. Fener'de Nando de Colo 20.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Alman temsilcisinde Rokas Giedraitis ise 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, çok agresif ve yüksek tempoyla oynayan bir takımla karşılaşacaklarını ve rakip karşısında üst düzey bir performans ortaya koymaları gerektiğini vurgularken; takım kaptan Melih Mahmutoğlu ise, taraftarın desteğiyle galibiyet serisini uzatmak istediklerini söyledi.



Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic

"Sıralamadaki yerleri gerçekçi değil"

Zeljko Obradovic: "Çok spesifik basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Çok agresifler ve yüksek tempoyla oynuyorlar. Sıralamadaki yerleri bana göre hiç gerçekçi değil. Oynadıkları basketbol itibarıyla çok daha iyi bir yerde olmayı hak ediyorlar. 11 maç içerisinde Barcelona deplasmanı ve iç sahada oynadıkları Olympiakos karşılaşması dışında genel olarak çok iyi bir performans ortaya koydular. Oyunlarında çok fazla opsiyonları var. Çok fazla üç sayı isabeti buluyorlar. Uzun oyuncuları ikili oyun sonrası dışarıdan da isabet kaydedebiliyor. Takım olarak hücum ribaunduna giriyorlar ve bu alanda da güçlüler. ALBA Berlin'i yenmek istiyorsak çok üst düzey bir performans ortaya koymamız gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

"Eriksson, Hermannsson ve Giffey gibi çok önemli şutörleri var"

Melih Mahmutoğlu ise, "THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk bölümünü çoğunlukla deplasmanda geçirdik ve istemediğimiz sonuçlar aldık. Asvel deplasmanında gelen galibiyetin ardından, eksiklerimize rağmen Khimki'yi evimizde geçmeyi bildik ve şimdi galibiyet serimizi daha da uzatmak istiyoruz. ALBA Berlin çok iyi bir takım. Avrupa'nın en tecrübeli koçlarından birine sahipler. Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'ndaki başarılarını bu sezon THY Avrupa Ligi'ne taşıdılar. Eriksson, Hermannsson ve Giffey gibi çok önemli şutörleri var. Topu çok iyi paylaşıyorlar ve iyi hücum ediyorlar. Kesinlikle keyifli bir maç olacak. Taraftarlarımız bize bu dönemde müthiş destek verdi, Cuma günü bir yenisine daha imza atacaklarından eminim. Onların da desteğiyle bu maçı kazanabilmek için en iyi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.