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Şok! Obradovic’in istifası cebinde

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Şok! Obradovic’in istifası cebinde
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, maçın ardından ayrılık sinyalleri verdi: "Çok zor bir andayız şu an. Bir reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Çünkü bu şekilde devam etmemiz imkansız. Zenit'i tebrik ediyorum. Kalpten destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili de biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır, benim tarafımdan bu kadar." Obradovic'in kesin kararını bugün vereceği ve istifasının da gündemde olduğu belirtildi.
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Şok! Obradovic’in istifası cebinde
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