Şok! Obradovic’in istifası cebinde

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, maçın ardından ayrılık sinyalleri verdi: "Çok zor bir andayız şu an. Bir reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey.Kalpten destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili de biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor.Obradovic'in kesin kararını bugün vereceği ve istifasının da gündemde olduğu belirtildi.