Fenerbahçe Beko zor da olsa kazandı! Fenerbahçe Beko 86 - 83 Frutti Extra Bursaspor

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçının ardından ING Basketbol Süper Lig'inde Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın sonucunda kazanan taraf 86-83'lük skorla Fenerbahçe Beko oldu.

Bu galibiyetle beraber ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkartan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 12 galibiyet 3 mağlubiyetle tamamladı. Konuk ekip Frutti Extra Bursaspor ise ligin ilk yarısını 8 galibiyet ve 7 yenilgi ile tamamladı.

FENERBAHÇE BEKO - FRUTTİ EXTRA MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli şutlarla başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk 2 dakikada 10-3 üstünlük kurdu. Moladan De Colo'nun 3 sayılık basketleriyle dönen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 5. dakika içinde 11-10 öne geçti. Alan savunması karşısında sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko'ya karşı hücumda Lopez'le sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 23-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında 7 sayı (19-26) geriye düşen Fenerbahçe Beko, Williams'ın pota altından basketleriyle etkili olarak yakaladığı 10-0'lık seriyle 14. dakikada üstünlüğü ele aldı: 29-26. İlk yarı, 39-39'luk eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Perry Jones'la etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 24. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 42-49. De Colo'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 59-57 öne geçti. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-64 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 32. dakikada 70-67'lik üstünlük kurdu. Frutti Extra Bursaspor, hızlı hücumdan bulduğu sayıyla 36. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 70-77. Williams'ın sayılarıyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika 42 saniye kala Westermann'ın 3 sayılık basketiyle farkı 1'e indirdi: 82-83. Fenerbahçe Beko, Westermann'ın bitime 16.4 saniye kala attığı turnike basketle 84-83 öne geçti. Konuk ekip, son anlarda hücumdan boş döndü ve taktik faul yaptı. Faul çizgisinden Melih Mahmutoğlu kaçırmadı ve Fenerbahçe Beko sahadan 86-83 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 29 sayı atan Fransız oyuncu Nando De Colo oldu. Frutti Extra Bursaspor'da ise Perry Jones'un 25, Gian Lopez'in ise 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.