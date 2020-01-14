Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? Efes Milano basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 19. hafta karşılaşmasında sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Euroleague'de çift maç haftası gelirken, temsilcimiz üst üste iki karşılaşmasını kendi salonunda oynayacak. Bu müsabakanın ardından 17 Ocak 2020 Cuma günü ASVEL de Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlanacak. Bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, 15 galibiyet/3 mağlubiyetlik derecesi ile 1. sırayı Real Madrid ile paylaşıyor. Rakip Olimpia Milano ise 10 galibiyet/8 mağlubiyetlik performansıyla 6. sırada bulunuyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.
Bu akşam 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR