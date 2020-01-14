Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? Efes Milano basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 19. hafta karşılaşmasında sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Euroleague'de çift maç haftası gelirken, temsilcimiz üst üste iki karşılaşmasını kendi salonunda oynayacak. Bu müsabakanın ardından 17 Ocak 2020 Cuma günü ASVEL de Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlanacak. Bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, 15 galibiyet/3 mağlubiyetlik derecesi ile 1. sırayı Real Madrid ile paylaşıyor. Rakip Olimpia Milano ise 10 galibiyet/8 mağlubiyetlik performansıyla 6. sırada bulunuyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

Anadolu Efes Olimpia Milano BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.