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SMAÇ YARIŞMASINDA PINAR KARŞIYAKA'DAN ONURALP BİTİM BİRİNCİ OLDU

ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun smaç yarışmasında Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) mücadele etti.

Şarkıcı Ben Fero, oyuncu Ozan Güven, eski basketbolcular Nevriye Yılmaz, Muratcan Güler ve Ömer Saybir'in jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Johnson ile Onuralp, finale yükseldi.

Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.

Düzenlenen törende Onuralp Bitim'e, 20 bin liralık temsili hediye çeki verildi.

ROBİNHO'DAN AYAKLA ASİST

ING Smaç Yarışması renkli görüntülere sahne olurken, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho asist yaptı.

Johnson, smaç sırasında organizasyonu takip eden Robinho'dan yardım istedi. Brezilyalı futbolcu, basketbol topunu ayağıyla sektirdikten sonra Johnson'a pas attı. Johnson da Robinho'dan aldığı pası şık bir smaçla bitirdi. Bu hareket juri üyelerinin hepsinden 10 tam puan aldı.

3 SAYI YARIŞMASINI KAZANAN MELİH MAHMUTOĞLU

Basketbol yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyondaki 3 sayı yarışmasında, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski mücadele etti.

Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Melih Mahmutoğlu ve Tyler Kalinoski finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Melih Mahmutoğlu, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen törende Melih Mahmutoğlu'na 20 bin lira para ödülü takdim edildi.

ŞUT YARIŞMASININ KAZANANLARI

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Lenovo Şut Yarışması'nı Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık'tan oluşan "Yeşil Takım" kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon Şut Yarışması'yla başladı.

Ligde oynayan bir oyuncu ile basketbolu bırakmış birer erkek ve kadın sporcudan oluşan 3 takım bu etkinlikte yarıştı. Lenovo Şut Yarışması'nda takımlar şöyle belirlendi:

Kırmızı Takım: Esra Şencebe (Eski basketbolcu), Ender Arslan (Frutti Extra Bursaspor), Tufan Ersöz (Eski basketbolcu)

Mavi Takım: Nevriye Yılmaz (Eski basketbolcu), Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen), Muratcan Güler (Eski basketbolcu)

Yeşil Takım: Şaziye İvegin Üner (Eski basketbolcu), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Tutku Açık (Eski basketbolcu)

Çeşitli parkurlarda yapılan şut atışlarından sonra 27 saniyeyle en hızlı olan "Yeşil Takım" birinciliğe ulaşırken, ikinciliği "Kırmızı Takım", üçüncülüğü ise "Mavi Takım" elde etti.

Yarışma sonunda düzenlenen törenle oyunculara çeşitli ödüller verildi.

ORGANİZASYONDA MÜCADELE EDECEK 22 OYUNCU ŞU ŞEKİLDE:

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (Türk Telekom).

ALL-STAR 2020 KAPALI GİŞE

Basketbolseverler, ING All-Star 2020'nin biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Günler öncesinden biletleri tükenen organizasyon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanacak.