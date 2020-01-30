ALBA Berlin Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda

THY Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin ekibine konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'ndeki sıralamasını üst sırala taşımak için bu akşamki karşılaşmada ter dökecek. Karşılaşma öncesi vatandaşlar, Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunun yanıtını araştırıyor. Fenerbahçe BEKO Basketbol Takımı, 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla THY Avrupa Ligi'nde 9. sırada yer alıyor.ALBA Berlin'in ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyeti bulunuyor ve averajla 16. sırada bulunuyor. İşte, ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Maça kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi basketbol severlerce araştırılıyor. İşte yayın saati ve kanalı!