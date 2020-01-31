Fenerbahçe Beko vites yükseltti

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 74-70 yendi. Berlin'deki karşılaşmanınİkinci periyotta savunmada etkili olamayan Fenerbahçe Beko, kolay sayılar bulan rakibi karşısındaÇekişmeli geçen üçüncü çeyreği deSon periyotta iyi savunma yapan, hücumda da özellikle son bölümde Westermann'la skor üreten Kanarya, karşılaşmayı 74-70 kazandı ve son 6 haftada 5. galibiyetini aldı.ev sahibi ekipte de Rokas Giedraitis 14 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.