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vites yükseltti

THY Avrupa Ligi’nde ALBA ’e konuk olan Kanarya, rakibini 74-70’lik skorla devirdi, son 6 haftada 5. galibiyetini aldı

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Fenerbahçe Beko vites yükseltti
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 74-70 yendi. Berlin'deki karşılaşmanın ilk çeyreğini ALBA Berlin 22-17 üstün tamamladı. İkinci periyotta savunmada etkili olamayan Fenerbahçe Beko, kolay sayılar bulan rakibi karşısında soyunma odasına 41-33 geride gitti. Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği de ALBA Berlin, 56-50 önde bitirdi. Son periyotta iyi savunma yapan, hücumda da özellikle son bölümde Westermann'la skor üreten Kanarya, karşılaşmayı 74-70 kazandı ve son 6 haftada 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 16, ev sahibi ekipte de Rokas Giedraitis 14 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
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Fenerbahçe Beko vites yükseltti
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