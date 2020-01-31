Fenerbahçe Beko vites yükseltti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 74-70 yendi. Berlin'deki karşılaşmanın ilk çeyreğini ALBA Berlin 22-17 üstün tamamladı.
İkinci periyotta savunmada etkili olamayan Fenerbahçe Beko, kolay sayılar bulan rakibi karşısında soyunma odasına 41-33 geride gitti.
Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği de ALBA Berlin, 56-50 önde bitirdi.
Son periyotta iyi savunma yapan, hücumda da özellikle son bölümde Westermann'la skor üreten Kanarya, karşılaşmayı 74-70 kazandı ve son 6 haftada 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 16,
ev sahibi ekipte de Rokas Giedraitis 14 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.