Kinsey Wolanski, yine gündem olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl oynanan Liverpool - Tottemham Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, tüm dünyada ilgiyi üzerine çekmişti. Madrid'de yarı çıplak görüntüsüyle olay olan ve neredeyse finalin önüne geçen Wolanski, daha sonra gelen reklam teklifleriyle ünlenmişti.





Wolanski bu defa 'buz'da sahneye çıktı. Avusturya'da düzenlenen Erkekler Ski Dünya Kupası'nda yine siyah mayosu ile sahaya giren Wolanski, geçiğimiz günlerde hayatını kaybederek tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant için 'RIP Kobe' pankartı açtı. Wolanski daha sonra güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkartıldı.