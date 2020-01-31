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yine sahnede! Bu kez için

Şampiyonlar Ligi'nde ile Tottenham arasında oynanan finalde sahaya girerek bir anda dünyada gündem olan , yine orata çıktı. Wolanski, şimdi de 'nda sahaya girdi. Wolanski, geçtiğimiz günlerde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi 'a itafen ' Legend Kobe' pankartını açtı.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:39 ABONE OL
Kinsey Wolanski yine sahnede! Bu kez Kobe Bryant için

Kinsey Wolanski, yine gündem olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl oynanan Liverpool - Tottemham Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, tüm dünyada ilgiyi üzerine çekmişti. Madrid'de yarı çıplak görüntüsüyle olay olan ve neredeyse finalin önüne geçen Wolanski, daha sonra gelen reklam teklifleriyle ünlenmişti.



Wolanski bu defa 'buz'da sahneye çıktı. Avusturya'da düzenlenen Erkekler Ski Dünya Kupası'nda yine siyah mayosu ile sahaya giren Wolanski, geçiğimiz günlerde hayatını kaybederek tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant için 'RIP Kobe' pankartı açtı. Wolanski daha sonra güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkartıldı.

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Kinsey Wolanski yine sahnede! Bu kez Kobe Bryant için
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