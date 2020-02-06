Fenerbahçe Beko yükselişe geçti

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'u 73-68 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. İlk çeyreğiönde tamamlayan sarı-lacivertli takım, iyi oyununu sürdürerek soyunma odasınaüstün gitti. Üçüncü çeyrekte fark eridi ancak final periyoduna'lik avantajla giden Fenerbahçe, Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreterek parkedengalip ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın en skoreri 13 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle oynayan Leo Westermann oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan