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Fenerbahçe Beko yükselişe geçti

THY ’nde kıran kırana geçen maçta Rus rakibi Zenit’i deplasmanda 73-68 yenen sarı-lacivertli takım, üst üste 3. galibiyetini aldı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Fenerbahçe Beko yükselişe geçti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'u 73-68 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. İlk çeyreği 19-15 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, iyi oyununu sürdürerek soyunma odasına 41-32 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte fark eridi ancak final periyoduna 54-50'lik avantajla giden Fenerbahçe, Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreterek parkeden 73-68 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın en skoreri 13 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle oynayan Leo Westermann oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak playoff potasına girdi.
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Fenerbahçe Beko yükselişe geçti
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