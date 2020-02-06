Fenerbahçe Beko yükselişe geçti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'u 73-68 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. İlk çeyreği 19-15
önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, iyi oyununu sürdürerek soyunma odasına 41-32
üstün gitti. Üçüncü çeyrekte fark eridi ancak final periyoduna 54-50
'lik avantajla giden Fenerbahçe, Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreterek parkeden 73-68
galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın en skoreri 13 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle oynayan Leo Westermann oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak playoff potasına girdi.