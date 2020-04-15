Mart ayında basketbol haberlerinin enleri açıklandı

Mart ayında basketbol haberlerinde takım olarak en çok Fenerbahçe Beko, oyuncu olarak NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, antrenör olarak da Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman konuşuldu.



Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda mart ayında basketbol camiasının zirvesindeki isimleri belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler basketbol takımları, en çok konuşulan oyuncuları ve koçları yer aldı.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, bir çok spor branşını etkilediği gibi basketbolu da olumsuz etkiledi. Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yaptığı açıklama ile korona virüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirilerek, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarını 13 Mart tarihinden itibaren erteledi. Ayrıca salgın Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Euroleague ile TOFAŞ'ın da devam ettiği Eurocup programını da sekteye uğrattı. Ertelenen ligler ile birlikte tüm spor branşlarında olduğu gibi basketbol haber sayılarında da büyük bir düşüş yaşandı.



TAKIM OLARAK EN ÇOK FENERBAHÇE KONUŞULDU

Korona virüs salgınına birçok sporcu yakalanırken, Fenerbahçe Beko cephesinde de yapılan açıklama ile bazı oyuncular, teknik kadro ve idari çalışanlarda virüs belirtilerine rastlandığı ve daha detaylı tarama testleri için hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiğinden belirtildi. Testlerinin pozitif çıktığı ve sonuçları pozitif olan sporcuların ve çalışanların ise isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğince açıklanmayacağı da bildirildi. Bu açıklama üzerine spor camiasından Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları yağdı. Fenerbahçe Beko ay boyunca medyada toplam 28 bin 427 haberde konuşuldu. Fenerbahçe'yi sırası ile 5 bin 951 haber ile Anadolu Efes ve 3 bin 647 haber ile Trabzonspor Basketbol Takımı takip etti.



CEDİ OSMAN'DAN KAMPANYAYA DESTEK

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers ekibinde forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu. Cedi, "Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya üzerinde yürütülen dayanışma davetine de destek veren Cedi Osman, evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formasını hediye edeceğini de belirterek, basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti. Ay boyunca bin 237 habere yansıyan Cedi Osman, mart ayının en popüler basketbol oyuncusu olurken, onu sırası ile 910 haber ile Shane Larkin ve 731 haber ile Ali Muhammed takip etti.



Ay boyunca medyada bin 601 habere yansıyan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, mart ayının en çok konuşulan basketbol antrenörü olmayı başardı. Ataman'ı sırası ile takip eden isimler ise bin 414 haber ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve 648 haber ile A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıya Başantrenörü Ufuk Sarıca oldu.