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o seriyi unutamıyor! Canlı yayında açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , NBA'de bir dönem formasını giydiği 'in Instagram hesabında canlı yayına katıldı. 2009'da Los Angeles Lakers ile oynadıkları final serisini unutamadığını belirten Türkoğlu, aynı sezon konferans yarı finalinde Boston Celtics ile oynadıkları 7. maça da parantez açtı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 23:43 ABONE OL
Hidayet Türkoğlu o seriyi unutamıyor! Canlı yayında açıkladı

Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off'ta Boston Celtics 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

Orlando'da her zaman iyi dostluklarının olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Marcin Gortat, Pietrus, JJ Redick ile çok iyi anlaştım ama genel olarak tüm takım arkadaşlarımla aram iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Orlando'nun her zaman ikinci evi olduğunu vurgulayarak, "Florida'yı özlüyorum, Orlando'yu özlüyorum. Umarım en yakın sürede her şey düzelir ve orada olurum." görüşlerine yer verdi.

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Hidayet Türkoğlu o seriyi unutamıyor! Canlı yayında açıkladı
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