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'ndan corona virüsü açıklaması!

, resmi sitesinden corona virüsü ve bundan sonraki süreç ile iligli açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:48 ABONE OL
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan corona virüsü açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumunun bir süre daha değerlendirileceğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin hassasiyetle gözlemlenmeye devam edildiği belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak 30 Nisan tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan corona virüsü açıklaması!
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