Obradovic sonrası ikinci ayrılık! Datome...

Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz günlerde 7 yıldır takımın başında olan ve başarıdan başarıya koşan Obradovic ile yollar ayrılmıştı. Yaşanan bu ayrılık taraftarları da oldukça şaşırtırken, başarılı koç açıklamasında ayrılığının sebebinin ailevi olduğunu söylemiş "Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık."

"HAYATIMIN EN ZOR KARARLARINDAN BİRİ"

"Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, Doğuş Grubu ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum."

"Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum."

"BU FENERBAHÇE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

"Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. Ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar.Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞME İMZALADI!

Bu ayrılık kararı sonrası, bir şok da 5 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen başarılı oyuncu, Luigi Datome'den geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, tecrübeli oyuncu gelecek yıldan itibaren Olimpia Milan ile sözleşme imzaladı. Anlaşmanın detaylarına da yer verilen haberde 3 yıllık anlaşma sağlandığı resmi açıklamanın kısa sürede duyurulacağı detaylarına da yer verildi. Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Öte yandan İtalyan gazeteci Matteo Andreani de sosyal medya hesabı üzerinden konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Andreani yaptığı paylaşımda Olimpia Milano'nun, salı günü serbest kalacak oyuncuyu beklediğini kaydettti.