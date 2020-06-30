Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.
Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı.
DATOME'NİN ÖNCELİĞİ MİLANO
Obra'yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano'yla anılan Gigi Datome'nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti.
İtalyan basını, Datome'nin Milano'yla 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı.
5 yıl boyunca formasını giydiği Fenerbahçe Beko'yla 2022'ye kadar anlaşması bulunan 32 yaşındaki tecrübeli forvetin önceliği Milano oldu.
Transferdeki tek sıkıntı ise Datome'nin kontratındaki çıkış opsiyonundaki bazı pürüzlerdi.
Ancak bu konuda da büyük ilerleme kaydedildiği ve Datome'nin son kez Fenerbahçe'yle görüştükten sonra Milano'nun teklifini kabul edeceği bildirildi.
Fenerbahçe'den diğer ayrılması beklenen isimler ise Sloukas, De Colo ve Williams olarak dikkat çekti.