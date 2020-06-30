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'de 4 şok ayrılık!

'de koç Obradovic'in ayrılığının ardından taraftarları sevindiren bir haber gelmişti. Gherardini, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak bu hamle de Fenerbahçeli yıldızları takımda tutmaya yetmeyecek gibi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 4 yıldız Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 08:42 Son Güncelleme: 30.6.2020 08:47 ABONE OL
Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Ancak Beko'da Obradovic'in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen tekliflerini masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Bunların başında da İtalyan yıldız geliyor.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

DATOME'NİN ÖNCELİĞİ MİLANO

Obra'yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano'yla anılan 'nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

İtalyan basını, Datome'nin Milano'yla 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

5 yıl boyunca formasını giydiği Beko'yla 2022'ye kadar anlaşması bulunan 32 yaşındaki tecrübeli forvetin önceliği Milano oldu.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Transferdeki tek sıkıntı ise Datome'nin kontratındaki çıkış opsiyonundaki bazı pürüzlerdi.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

Ancak bu konuda da büyük ilerleme kaydedildiği ve Datome'nin son kez 'yle görüştükten sonra Milano'nun teklifini kabul edeceği bildirildi.

Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!

'den diğer ayrılması beklenen isimler ise Sloukas, De Colo ve Williams olarak dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de 4 şok ayrılık!
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