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İspanya'da dağıldı! 97 - 55 Beko

Euroleague'deki temsilcilerimizden Beko, sekizinci maçında ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 97-55'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuç, Beko'nun Eurolague'deki en farklı yenildiği ikinci maç oldu.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 01:00 Son Güncelleme: 13.11.2020 01:00 ABONE OL
Fenerbahçe İspanya'da dağıldı! Barcelona 97 - 55 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe İspanya'da dağıldı! Barcelona 97 - 55 Fenerbahçe Beko
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