Nikola Jokic kimdir? NBA’de sezonun MVP’si seçilen Nikola Jokic nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

NBA'de sezonun MVP'si olarak genç basketbolcu Nikola Jokic seçildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından oyuncuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Nikola Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

NİKOLA JOKİC KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nikola Jokić (Sırp Kirili: Никола Јокић; d. 19 Şubat 1995), National Basketball Association (NBA) takımlarından Denver Nuggets forması giyen Sırp profesyonel basketbolcudur. 2.13 metre boyundaki oyuncu pivot pozisyonunda görev yapmaktadır. 2014 NBA Seçmeleri'nde Denver Nuggets tarafından 41. sırada seçilmiştir.

PROFESYONEL KULÜP KARİYERİ

Denver Nuggets

28 Temmuz 2015'te Denver Nuggets ile sözleşme imzalamıştır. Yaz liginde forma giydiği beş karşılaşmada 8 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları tutturmuştur.

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Doğum tarihi: 19 Şubat 1995 (26 yaşında)

Doğum yeri: Sombor, Yugoslavya

Boyu: 7 ft 0 in (2,13 m)

Pozisyon: Pivot

KULÜP BİLGİLERİ

Kulübü: Denver Nuggets

NumarasI: 15

PROFESYONELLİK ÖNCESİ

NBA seçmeleri 2014 / Tur: 2 / Sıra: 41.

Denver Nuggets tarafından seçildi

PROFESYONEL BASKETBOL KARİYERİ