Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Nikola Jokic kimdir? NBA’de sezonun MVP’si seçilen Nikola Jokic nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 9.6.2021 02:14 Son Güncelleme: 9.6.2021 02:14

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Nikola Jokic kimdir? NBA’de sezonun MVP’si seçilen Nikola Jokic nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

'nde () 2020-2021 sezonunda en değerli oyuncu olarak (MVP) seçildi. Son dakika haberinin duyulması sonrasında genç basketçi ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler Nikola Jokic kimdir, nereli, , hangi takımda oynuyor? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Nikola Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

'de sezonun MVP'si olarak genç basketbolcu seçildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından oyuncuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Nikola Jokic kimdir, nereli, , hangi takımda oynuyor? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

NİKOLA JOKİC KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nikola Jokić (Sırp Kirili: Никола Јокић; d. 19 Şubat 1995), (NBA) takımlarından forması giyen Sırp profesyonel basketbolcudur. 2.13 metre boyundaki oyuncu pivot pozisyonunda görev yapmaktadır. 'nde Denver Nuggets tarafından 41. sırada seçilmiştir.

PROFESYONEL KULÜP KARİYERİ

Denver Nuggets

28 Temmuz 2015'te Denver Nuggets ile sözleşme imzalamıştır. Yaz liginde forma giydiği beş karşılaşmada 8 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları tutturmuştur.

KİŞİSEL BİLGİLERİ

  • Doğum tarihi: 19 Şubat 1995 (26 yaşında)
  • Doğum yeri: Sombor, Yugoslavya
  • Boyu: 7 ft 0 in (2,13 m)
  • Pozisyon: Pivot

KULÜP BİLGİLERİ

  • Kulübü: Denver Nuggets
  • NumarasI: 15

PROFESYONELLİK ÖNCESİ

2014 / Tur: 2 / Sıra: 41.

Denver Nuggets tarafından seçildi

PROFESYONEL BASKETBOL KARİYERİ

  • 2012-2015: Mega Vizura / Leks
  • -günümüz: Denver Nuggets (2015

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Nikola Jokic kimdir? NBA’de sezonun MVP’si seçilen Nikola Jokic nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
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