Nikola Jokic kimdir? NBA’de sezonun MVP’si seçilen Nikola Jokic nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

NBA'de sezonun MVP'si olarak genç basketbolcu Nikola Jokic seçildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından oyuncuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Nikola Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Nikola Jokić (Sırp Kirili: Никола Јокић; d. 19 Şubat 1995), National Basketball Association (NBA) takımlarından Denver Nuggets forması giyen Sırp profesyonel basketbolcudur. 2.13 metre boyundaki oyuncu pivot pozisyonunda görev yapmaktadır. 2014 NBA Seçmeleri'nde Denver Nuggets tarafından 41. sırada seçilmiştir.
Denver Nuggets
28 Temmuz 2015'te Denver Nuggets ile sözleşme imzalamıştır. Yaz liginde forma giydiği beş karşılaşmada 8 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları tutturmuştur.
NBA seçmeleri 2014 / Tur: 2 / Sıra: 41.
Denver Nuggets tarafından seçildi