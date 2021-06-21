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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:32 Son Güncelleme: 21.6.2021 18:36

, EuroLeague'de yılın koçu seçildi!

Ergin Ataman, EuroLeague'de yılın koçu seçildi!

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu EuroLeague'de 'in başında şampiyonluğa ulaşan , yılın koçu seçildi. Deneyimli antrenör, bunu başaran ilk Türk koç oldu.

'te geçirdiği olağanüstü sezonda hem Basketbol Süper Ligi'ni hem de 'i kazanan , EuroLeague yönetimi tarafından 'yılın koçu' ödülüyle onurlandırıldı. Ergin Ataman bu ödülü alan ilk Türk başantrenör oldu.

THY Euroleague'de normal sezonu üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, play off'ta Real Madrid'i, Final Four'da ise CSKA Moskova ve Barcelona'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

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Ergin Ataman, EuroLeague'de yılın koçu seçildi!
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