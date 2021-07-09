Galatasaray'da Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Adı MLS ve Katar ekipleriyle anılan ve yönetimin yüksek ücreti nedeniyle yollarını ayırmaya çalıştığı Kolombiyalı yıldızla ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...
Sarı-Kırmızılar şimdiye kadar Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk transferlerini yaptı.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Galatasaray iç transferde ise Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Arda Turan'la sözleşme uzattı.
Süper Lig devinin Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı da kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
YÖNETİM FALCAO'YU GÖNDERMEK İSTİYOR
Galatasaray'da en büyük soru işareti ise Radamel Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağı...
Yönetimin yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret alan Kolombiyalı oyuncu ile yollarını ayırmak istediği biliniyor.
AL DUHAIL'DEN SONRA BRAGA İDDİASI
Geçen sezonun başında başında MLS'e gideceği iddia edilen 35 yaşındaki yıldız ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Portekiz A Bola gazetesi ise bugün manşetine taşıdığı haberde Kolombiyalı golcünün Braga'nın radarında olduğunu iddia etti.
RADAMEL FALCAO, BRAGA'YA TEKLİF EDİLDİ
Haberde 35 yaşındaki yıldızın, teknik direktör Antonio Salvador yönetimindeki Portekiz ekibine teklif edildiği belirtildi.
Braga yönetiminin maliyeti oldukça yüksek olan Falcao transferinin artı ve eksilerinizi hesapladığı kaydedildi.
Haberde ayrıca Falcao'nun daha önce forma giydiği Porto'ya geri dönüşünün birkaç kez gündeme geldiği ancak gerçekleşmediğinin altı çizildi.
Braga'nın geçmişte Nico Gaitan transferinde olduğu gibi Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak büyük sükse yaratabileceği belirtildi.
Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği Porto'da 87 maçta 72 gol atan Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu Galatasaray'da ise 40 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.