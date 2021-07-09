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Giriş Tarihi: 9.7.2021 16:20 Son Güncelleme: 9.7.2021 16:37

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Son dakika... Galatasaray'da Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Adı MLS ve Katar ekipleriyle anılan ve yönetimin yüksek ücreti nedeniyle yollarını ayırmaya çalıştığı Kolombiyalı yıldızla ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Adı MLS ve Katar ekipleriyle anılan ve yönetimin yüksek ücreti nedeniyle yollarını ayırmaya çalıştığı Kolombiyalı yıldızla ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Sarı-Kırmızılar şimdiye kadar Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk transferlerini yaptı.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray iç transferde ise Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Arda Turan'la sözleşme uzattı.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Süper Lig devinin Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı da kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

YÖNETİM FALCAO'YU GÖNDERMEK İSTİYOR

Galatasaray'da en büyük soru işareti ise Radamel Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağı...

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Yönetimin yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret alan Kolombiyalı oyuncu ile yollarını ayırmak istediği biliniyor.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

AL DUHAIL'DEN SONRA BRAGA İDDİASI

Geçen sezonun başında başında MLS'e gideceği iddia edilen 35 yaşındaki yıldız ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Katar basını geçtiğimiz gün Al Duhail'in Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini yazmıştı.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Portekiz A Bola gazetesi ise bugün manşetine taşıdığı haberde Kolombiyalı golcünün Braga'nın radarında olduğunu iddia etti.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

RADAMEL FALCAO, BRAGA'YA TEKLİF EDİLDİ

Haberde 35 yaşındaki yıldızın, teknik direktör Antonio Salvador yönetimindeki Portekiz ekibine teklif edildiği belirtildi.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Braga yönetiminin maliyeti oldukça yüksek olan Falcao transferinin artı ve eksilerinizi hesapladığı kaydedildi.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Haberde ayrıca Falcao'nun daha önce forma giydiği Porto'ya geri dönüşünün birkaç kez gündeme geldiği ancak gerçekleşmediğinin altı çizildi.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Braga'nın geçmişte Nico Gaitan transferinde olduğu gibi Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak büyük sükse yaratabileceği belirtildi.

Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği Porto'da 87 maçta 72 gol atan Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu Galatasaray'da ise 40 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...
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