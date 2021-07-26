Kasey Shepherd TOFAŞ'ta

2020-2021 sezonunda kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Shepherd, VTB Ligi'nde 14.8 sayı-3.2 ribaund-3.4 asist-1.3 top çalma; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) ise 18.2 sayı-3.7 ribaund-4.8 asist-1.5 top çalma ortalamalarını sergilerken, BCL'de takımını Final 8'e taşımayı başardığı sezonda önce play-off'ların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi, ardından da 'sezonun en iyi beş oyuncusu' içerisinde yer bulmayı başarmıştı.





1994 doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapıyor.