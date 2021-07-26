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Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:53 Son Güncelleme: 26.7.2021 15:59

Kasey Shepherd TOFAŞ'ta

DHA
Kasey Shepherd TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan sezonun ‘en iyi beşine’ seçilen, Amerikalı guard Kasey Shepherd ile anlaşma sağladı.

2021-2022 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını devam eden TOFAŞ, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştirdi.

Mavi-yeşilliler, geçen sezon Rus ekibi Nizhny Novgorod'da forma giyen Amerikalı guard Kasey Shepherd'ı kadrosuna kattı.

2020-2021 sezonunda kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Shepherd, VTB Ligi'nde 14.8 sayı-3.2 ribaund-3.4 asist-1.3 top çalma; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) ise 18.2 sayı-3.7 ribaund-4.8 asist-1.5 top çalma ortalamalarını sergilerken, BCL'de takımını Final 8'e taşımayı başardığı sezonda önce play-off'ların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi, ardından da 'sezonun en iyi beş oyuncusu' içerisinde yer bulmayı başarmıştı.



1994 doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapıyor.

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Kasey Shepherd TOFAŞ'ta
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