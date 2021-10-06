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Giriş Tarihi: 6.10.2021 13:00

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FIBA Avrupa Ligi Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FIBA Avrupa Ligi Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Ezeli rakip olan iki takım B Grubunda karşı karşıya gelirken öte yandan bu renklere gönül veren binlerce taraftar “FIBA Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt aramaya başladı. İki büyük takım yapacakları müsabakayla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için milyonlar nefesini tuttu. FIBA Avrupa Ligi'nin B grubunda yer alan iki ezeli rakip bugün karşı karşıya gelecek. Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak müsabakayla ilgili olarak "FIBA Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip gelmişti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FIBA 2019-20 sezonu için kararını verdi

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda yarın Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek.

Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Başantrenörlüğünü Efe Güven'in yaptığı Galatasaray ile Victor Lapena yönetimindeki Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına galibiyet için çıkacak.

İki ekip, B Grubu'nda Polonya'dan VBW Arka Gdynia, İspanya'dan Spar Girona, Fransa'dan Basket Landes, İtalya'dan Berette Famila Schio, Macaristan'dan Sopron Basket ve Rusya'dan Dynamo Kursk takımlarıyla karşılaşacak.

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE 13. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları müsabakayla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip geldi.

Takımlar, geçen sezon bu kupada çeyrek finalde karşı karşıya gelirken, ilk maçı deplasmanda 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada 71-61 kaybetmesine karşın ilk maçtaki sayı avantajıyla adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ START ALIYOR

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, yarın 2 grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

A ve B gruplarında 8'erden toplam 16 ekip Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Ligde yarın başlayacak normal sezon karşılaşmaları 1 Şubat 2022'de sona erecek. 23 Şubat'ta başlayacak çeyrek final müsabakaları ise 9 Mart'ta tamamlanacak. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 8 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin final müsabakası ise 10 Nisan'da oynanacak.

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