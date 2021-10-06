Galatasaray- Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FIBA Avrupa Ligi Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için milyonlar nefesini tuttu. FIBA Avrupa Ligi'nin B grubunda yer alan iki ezeli rakip bugün karşı karşıya gelecek. Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak müsabakayla ilgili olarak "FIBA Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip gelmişti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...