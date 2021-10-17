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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Kırmızı Ejderhalar Aslan’ı avladı

Kırmızı Ejderhalar Aslan’ı avladı

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Kırmızı Erderhalar, son bölümde oyunu kopardı. Oğuz Savaş 10 sayı, 9 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı

Hafta içinde Karadağ ekibi Mornar Bar'ı yenerek FIBA Europe Cup'a galibiyetle başlayan Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF'i deplasmanda 85-78 devirip ligdeki ikinci galibiyetini aldı. İki ekip de mücadeleye skor üretiminde sıkıntılı başlarken ilk çeyreği sarıkırmızılılar, 21-19 üstün geçti. Savunma sertliğini artıran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 40-36 önde gitti. Ev sahibi ekip ikinci yarıya Rıdvan'ın etkili performansıyla başladı ve skor 46-47'ye geldi. Cimbom, çeyreğin sonunda Melo'nun etkili oyunuyla 58-58 eşitliği yakaladı. Kırmızı Ejderhalar, 6-0'lık seri yakalayıp maçın son beş dakikasını 74-65 üstün tamamladı. Hata yapmayan Bahçeşehir, mücadeleyi 85-78 kazandı. Oğuz Savaş, 10 sayı 9 ribanutluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş Icrypex-G.Antep Basketbol: 68-70, P.Karşıyaka-Frutti Extra Bursa: 76-62, Telekom-Darüşşafaka: 59-46.

OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDIYORUM
Bahçeşehir Başantrenörü Erhan Ernak maçtan şunları söyledi: ''Sakatlarımızın döndüğü bir maçtı ve planımızı tam kadro oynamak üzere yaptık. Ancak maçın içerisinde Bentil ve Williams'ı sakatlıklarından ötürü kaybettik. Oyuncularıma özel bir teşekkür ediyorum. Her biri kendi pozisyonu dışında da takıma katkı vermeye çalışıyor ve büyük bir fedakârlık örneği gösteriyor. Deplasmandan galibiyet çıkartmak bizim için çok değerliydi.''

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Kırmızı Ejderhalar Aslan’ı avladı
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