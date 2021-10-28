Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Buldozer Bahçeşehir
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Buldozer Bahçeşehir

Buldozer Bahçeşehir

Hollanda ekibi ZZ Leiden karşısında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı fırtına gibi esti. Oğuz Savaş, Smith ve Berkay 79-69’luk galibiyette başrol oynadı

FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 1. Tur E Grubu 3. maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i deplasmanda 79-69 mağlup etti. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk periyodu 21-21 bitti. Oğuz Savaş'ın etkili oyununa Solomon da eklenince Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyrekte vites yükseltti ve soyunma odasına 37-33 önde gitti. Bu bölümde Jamar Smith devreye girdi ve arka arkaya sayılarla rakibinin bütün direncini kırdı. Son periyoda girilirken 10 sayılık fark oluştu: 59-49. Jamar'ın iyi oyununu sürdürmesi, Berkay'ın desteği ve savunmadaki sertlikle farkı koruyan Bahçeşehir, parkeden 79-69 galip ayrıldı. Jamar Smith 26 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistlik performans sergileyip karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Solomon 13 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma, Oğuz Savaş da 12 sayı, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Bahçeşehir ilk 2 maçında da KK Mornar Bar ve Iraklis'i devirmişti.

'AVANTAJ YAKALADIK'
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, zor bir hafta geçirdiklerini söyledi. Takıma entegre etmeye çalıştıkları yeni bir sporcuları olduğunu vurgulayan Ernak, "Deplasmanda iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık ve grubumuzda 3'te 3 yaptık. Bu bizim için iyi bir avantaj oldu. Burada bizi destekleyen Türk seyircilerimize teşekkür ederiz" dedi.

ANADOLU EFES'İN KAN KAYBI SÜRÜYOR
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, dün Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'tan 95-69'luk ağır bir yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, son şampiyonu olduğu platformda 6. maçında 5. kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. EuroCup A Grubu'nda da Türk Telekom, Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'a Sırbistan deplasmanında 85-59 mağlup oldu. Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Safiport, Macaristan kulübü Sopron Basket'i evinde 73-47 devirdi. Galatasaray da Fransız takımı Basket Landes'i 83-64 yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Son dakika haberler: Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Son dakika: Hastanede 36 saat nöbet iddiası! Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
Son dakika: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
ABD ve YPG/PKK'dan sinsi plan! Türkiye sekteye uğratmıştı: Bu kez Irak sınırına...
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Buldozer Bahçeşehir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA