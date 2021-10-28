Buldozer Bahçeşehir

FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 1. Tur E Grubu 3. maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i deplasmanda 79-69 mağlup etti. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk periyodu 21-21 bitti. Oğuz Savaş'ın etkili oyununa Solomon da eklenince Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyrektevites yükseltti ve soyunmaodasına 37-33 önde gitti. Bu bölümde Jamar Smith devreye girdi ve arka arkaya sayılarla rakibinin bütün direncini kırdı. Son periyoda girilirken 10 sayılık fark oluştu: 59-49. Jamar'ın iyi oyununu sürdürmesi,Berkay'ın desteği ve savunmadakisertlikle farkı koruyanBahçeşehir, parkeden 79-69 galip ayrıldı. Jamar Smith 26 sayı, 3 ribauntve 4 asistlik performans sergileyip karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Solomon 13 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma, Oğuz Savaş da 12 sayı, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Bahçeşehir ilk 2 maçında da KK Mornar Bar ve Iraklis'i devirmişti.
'AVANTAJ YAKALADIK' BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, zor bir hafta geçirdiklerini söyledi. Takıma entegre etmeye çalıştıkları yeni bir sporcuları olduğunu vurgulayan Ernak, "Deplasmanda iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık ve grubumuzda 3'te 3 yaptık. Bu bizim için iyi bir avantaj oldu. Burada bizi destekleyen Türk seyircilerimizeteşekkür ederiz" dedi.
ANADOLU EFES'İN KAN KAYBI SÜRÜYOR THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, dün Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'tan 95-69'lukağır bir yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, son şampiyonu olduğu platformda 6. maçında 5. kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. EuroCup A Grubu'nda da Türk Telekom, ZeljkoObradovic'in takımı Partizan'a Sırbistan deplasmanında 85-59mağlup oldu. Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Safiport, Macaristan kulübü Sopron Basket'i evinde 73-47 devirdi. Galatasaray da Fransız takımı Basket Landes'i 83-64 yendi.