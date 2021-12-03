Anadolu Efes, Barcelona’ya uzatmalarda kaybetti! Ergin Ataman atıldı...

Uzatma bölümünü daha iyi geçiren İspanya temsilcisi, parkeden 95-93 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Micic, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman'ın 16, Larkin'in 14 ve Simon'un 10 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Barcelona'da ise milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. İspanyol ekibinde Mirotic 18, Kuric 16, Laprovittola ise 14 sayıyla galibiyete katkı sundu.

Bu sonuçla Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda bu sezon 7. kez mağlup oldu. Anadolu Efes'in Barcelona karşısındaki 4 maçlık galibiyet serisi de bu mücadeleyle noktalandı. Averajla lider Barcelona ise bu sezonki 11. galibiyetini elde etti.