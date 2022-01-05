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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:11

ÇBK’nin gözü Avrupa kupasında

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇBK’nin gözü Avrupa kupasında

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı, mücadele ettiği FIBA Avrupa Kupası’nda İspanya ekibi Lointek Gernika’yı 29 sayı farkla yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda İspanyalı Lointek Gernika'yı 83-59 mağlup etti. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin son 16 turuna yükseldiği maçı binlerce Mersinliyle salondan izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'e ve Mersin'e sözümüz var kentimize bir Avrupa kupası getireceğiz." dedi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası play-off ikinci maçında Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Lointek Gernika'yı 69-40'lık skorla yendi. Turun ilk maçını İspanya deplasmanında 83-59 kaybeden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk maçta yediği 24 sayı farkın ardından Mersin'de taraftarının önünde rakibine 29 sayı fark attı ve son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de maçı salondan izleyerek, takıma destek verdi.

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ÇBK’nin gözü Avrupa kupasında
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