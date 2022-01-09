Beşiktaş Icrypex evinde kazandı

Karşılaşamaya etkili başlayan Beşiktaş, süre alan tüm oyuncularının peş peşe sayılar bulmasıyla kısa sürede üstünlüğü ele aldı. Pota altını iyi savunan siyah-beyazlı ekip hızlı hücum fırsatlarını da sayıya çevirince ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı.

İkinci periyota da savunmadaki oyununu koruyarak başlayan ev sahibi takım, rakibini dış atışlara zorladı. Periyodun ilk 2 dakikasında sayı bulamayan Bahçeşehir Koleji, kısa sürede peş peşe bulduğu basketlerle aradaki farkı 3 sayıya kadar indirdi (26-23). Egehan Arna'nın üst üste üç sayılık basketleriyle farkı açarak rahat bir nefes alan Beşiktaş, ilk yarı sonunda soyunma odasına 39-34 üstünlükle gitti.