NBA’de Golden State Warriors, Houston Rockets’ı Curry’nin son saniye basketiyle yendi

EMBIID'İN 40 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Los Angeles Clippers, ikinci yarıda 24 sayı geriye düştüğü Philadelphia 76ers deplasmanından 102-101 galip ayrıldı. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta 19 sayı, 9 asistle oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Nicolas Batum öne çıktı. 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 40 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 19 sayı, 8 asist üretti. Furkan Korkmaz da 5 sayı, 3 asistle maçı bitirdi. Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven ise takımının 110-108 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 4 sayı, 2 ribauntla oynadı.