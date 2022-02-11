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Giriş Tarihi: 11.2.2022 11:18

Luka Doncic kariyer rekoru kırdı, Dallas Mavericks Los Angeles Clippers'ı devirdi

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Luka Doncic kariyer rekoru kırdı, Dallas Mavericks Los Angeles Clippers’ı devirdi

NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Luka Doncic'in 51 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Dallas, Clippers'ı 112-105 mağlup etti.

NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 112-105 mağlup etti.

22 yaşındaki yıldızı Luka Doncic'in 51 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Clippers'ı 7 sayı farkla yenen Mavericks, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Konuk takım ise art arda üçüncü kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon 33. galibiyetini elde eden Mavericks'te Dorian Finney-Smith 12 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson ve Reggie Bullock 11'er sayıyla oynadı. Marcus Morris'in 21 sayı ürettiği Clippers'ta Norman Powell 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 18 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

HEAT, SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı lideri Miami Heat, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Kyle Lowry'nin 14 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptığı Heat'te Bam Adebayo 29 sayı, 10 ribaunt, Jimmy Butler 29 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. 6 dakika süre bulan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 3 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Pelicans'ta Jose Alvarado 17, Devonte Graham ve Jonas Valanciunas 16'şar sayı kaydetti.

Toronto Raptors, Houston Rockets deplasmanından 139-120 galip ayrılarak üst üste 8. maçını kazandı. Rockets'ta 20 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 4 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 107-132

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 113-112

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 97-112

Houston Rockets-Toronto Raptors: 120-139

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 112-105

Golden State Warriors-New York Knicks: 114-116

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 131-107

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Luka Doncic kariyer rekoru kırdı, Dallas Mavericks Los Angeles Clippers'ı devirdi
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