Luka Doncic kariyer rekoru kırdı, Dallas Mavericks Los Angeles Clippers’ı devirdi

22 yaşındaki yıldızı Luka Doncic'in 51 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Clippers'ı 7 sayı farkla yenen Mavericks, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Konuk takım ise art arda üçüncü kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon 33. galibiyetini elde eden Mavericks'te Dorian Finney-Smith 12 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson ve Reggie Bullock 11'er sayıyla oynadı. Marcus Morris'in 21 sayı ürettiği Clippers'ta Norman Powell 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 18 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.