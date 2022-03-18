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Giriş Tarihi: 18.3.2022 10:08 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:27

Göztepe galibiyet hasretine son vermek istiyor! 6 maçtır puan alamıyor...

AA
Göztepe galibiyet hasretine son vermek istiyor! 6 maçtır puan alamıyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İzmir ekibi Göztepe galibiyeti unuttu. Ligde çıktığı son 6 maçta hiç puan alamayan Göztepe, Alanyaspor karşısında buna son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, düşme hattının üzerindeki 35'er puana sahip GZT Giresunspor ile Kasımpaşa'nın sekizer puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-kart cezalıları Aytaç Kara ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği Göztepe'de François Moubandje'nin de sakatlığı sürüyor.

ALANYASPOR'LA 10. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 15 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

ilk yarıdaki karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.

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Göztepe galibiyet hasretine son vermek istiyor! 6 maçtır puan alamıyor...
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