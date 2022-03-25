Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri FIBA Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ’ın rakibi belli oldu! İspanyol rakip…
Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:06

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ’ın rakibi belli oldu! İspanyol rakip…

AA
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ’ın rakibi belli oldu! İspanyol rakip…

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz TOFAŞ’ın çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi belli oldu. Kurada İspanyol takımlarından Lenova Tenerife ile eşleşen temsilcimiz, ilk maçını 5 Nisan’da oynayacak.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcisi TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.

İlk maçına deplasmanda çıkacak TOFAŞ, turu geçmesi halinde ise yarı finalde Hapoel U-NET Holon ile SIG Strasbourg arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar, 6-8 Mayıs'ta Bilbao'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Kupada eşleşmeler şu şekilde:

BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)

Hapoel U-NET Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ’ın rakibi belli oldu! İspanyol rakip…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA