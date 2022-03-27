NBA’de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Lig sonuncusu Rockets, Trail Blazers deplasmanında kazanarak art arda 2. galibiyetini elde etti. Rockets'ta 27 sayıyla kariyer rekorunu kıran Alperen, sahanın en skoreri oldu. Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Jalen Green de 25 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Trail Blazers cephesinde Trendon Watford 15 sayı, 10 ribaunt, Drew Eubanks de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.