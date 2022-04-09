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Giriş Tarihi: 9.4.2022 12:18

LeBron James'ten Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı

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LeBron James’ten Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki başarısı ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James'in de dikkatini çekti. James, "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!" mesajını paylaştı.

Sarı-lacivertli takım, dün oynanan maçta Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale yükseldi. Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı.

Bu mesaja yorum yazan LeBron James, videoda yer alan ABD'li vatandaşı Kayla McBride'ı övgü dolu sözlerle tebrik etti. . James, "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!" mesajını paylaştı.

Los Angeles Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı. 29 yaşındaki McBride, karşılaşmayı 15 sayı, 1 asistle tamamladı.

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LeBron James'ten Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı
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