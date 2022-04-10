Fenerbahçe Safiport şampiyonluk için sahada (CANLI)

Kadınlar basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çek USK Prag'ı yenip adını finale yazdıran Fenerbahçe Safiport, Perfumeras engelini aşan Macar Sopron Basket ile karşılaşıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayan TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Daha önce 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında bu kupayı finalde kaybeden Sarı-Lacivertliler, taraftarının önünde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
LEBRON'DAN ÖVGÜ GELDİ
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya ekibi Prag'ı 83-74 yendiği maçtaki başarısı NBA yıldızı LeBron James'in de dikkatini çekmişti.
Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku için, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı. Bu videoya yorum yazan ABD'li efsane LeBron James, vatandaşı McBride'a da aslan payını verdi: "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Zorlu!"