Fenerbahçe Safiport şampiyonluk için sahada (CANLI)

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayan TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Daha önce 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında bu kupayı finalde kaybeden Sarı-Lacivertliler, taraftarının önünde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.