İlk raunt Efes’in

Larkin-Micic iş birliği ve sert savunmasıyla rakibine göz açtırmayan lacivert-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşma yarın yine İtalya’da oynanacak
THY Avrupa Ligi normal sezonunda AX Armani Exchange Milan'a ikimaçta da yenilen Anadolu Efes, rakibine play-off ilk karşılaşmasında acımadı: 64-48. İtalya'daki mücadeleye ev sahibi iyi başlayıp ilk çeyreği 16-11 önde kapattı. Lacivert-beyazlılar, Dunston'ınetkili oyunuyla soyunma odasına29-26 üstün gitti. Temsilcimiz ikinci yarıda müthiş savunma yaptı. Micic ve Larkin'in de devreye girmesiyle rakibine şans tanımayan Efes, son çeyreğe46-34 önde giderken, parkeden 64-48 galip ayrıldı. Larkin16 sayı ve 5 asist, Micic 16 sayı,7 ribaunt ve 3 asist, Dunston 9 sayı ile oynadı. Temsilcimizin 1-0 üstünlük kurduğu ve 3 galibiyetalanın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç yarın yine İtalya'da oynanacak.
'KUSURSUZ OYNADIK!'
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başına geçen Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, henüz işlerinin bitmediğini söyledi. Larkin ve Micic'ten gereken ritmi bulduklarını kaydeden Ataman, "Bu hücuma ve sonra da savunmaya yansıdı. Üç maç kazanan Final Four'a gidiyor. Durum 1-0, devam etmemizlazım. Milan en iyi savunma yapan takımama biz kusursuz savunma yaptık. Bu çokciddi bir başarı" ifadelerini kullandı.
'HERKES IŞINE SADIK KALDI'
EFES'İNSırp gardı Vasilije Micic, maçın ardından şöyle konuştu: "İkinci yarıda herkes işine sadık kaldı. Aynı zamanda şut ritmimiz çok önemliydi. Uzun süredir oynamadığım için oyuna biraz geç dahil oldum. Shane Larkin bana göre çok iyi oynadı."