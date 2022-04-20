İlk raunt Efes’in

THY Avrupa Ligi normal sezonunda AX Armani Exchange Milan'aAnadolu Efes, rakibine play-off ilk karşılaşmasında acımadı: 64-48. İtalya'daki mücadeleye ev sahibi iyi başlayıp. Lacivert-beyazlılar,Temsilcimiz ikinci yarıda müthiş savunma yaptı. Micic ve Larkin'in de devreye girmesiyle rakibine şans tanımayan Efes,parkeden 64-48 galip ayrıldı.Dunston 9 sayı ile oynadı. Temsilcimizin 1-0 üstünlük kurduğu veseride ikinci maç yarın yine İtalya'da oynanacak.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başına geçen Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, henüz işlerinin bitmediğini söyledi. Larkin ve Micic'ten gereken ritmi bulduklarını kaydeden Ataman, "Bu hücuma ve sonra da savunmaya yansıdı. Üç maç kazanan Final Four'a gidiyor.ifadelerini kullandı.EFES'İNSırp gardı Vasilije Micic, maçın ardından şöyle konuştu: "İkinci yarıda herkes işine sadık kaldı. Aynı zamanda şut ritmimiz çok önemliydi. Uzun süredir oynamadığım için oyuna biraz geç dahil oldum. Shane Larkin bana göre çok iyi oynadı."