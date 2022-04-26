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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:10

Basketbol’da UNILIG Final Four heyecanı yarın başlıyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Basketbol’da UNILIG Final Four heyecanı yarın başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu UNILIG’de Final Four heyecanı yarın başlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu'nda gerçekleşecek Final Four'da Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Rauf Denktaş Üniversitesi mücadele edecek. 27 Nisan Çarşamba günü yarı final mücadeleleri ile başlayacak Final Four'da sezonun şampiyonu ise 29 Nisan Cuma günü yapılacak final maçı ile belli olacak.

Geçtiğimiz sezonu UNILIG şampiyonu olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon çıktığı 10 karşılaşmayı da kazanarak normal sezonu namağlup olarak ilk sırada tamamladı. Kendi evinde, RA25 Spor Salonu'nda gerçekleşecek Final Four mücadelesine, şampiyonluğun en büyük adayı olarak başlayacak Yakın Doğu Üniversitesi, yarı final ilk maçında 27 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin karşısına çıkacak.

Yarı final aşamasının ikinci maçı ise aynı gün saat 20.30'da Girne Amerikan Üniversitesi ve Rauf Denktaş Üniversitesi arasında oynanacak. Yarı final eşleşmelerinden galip çıkan takımlar 29 Nisan Cuma günü şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

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Basketbol’da UNILIG Final Four heyecanı yarın başlıyor
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