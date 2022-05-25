Son dakika: Fenerbahçeli Pierria Henry, Real Madrid’e transfer oluyor!

Turkish Airlines EuroLeague finalinde tesmilcimiz Anadolu Efes'e kaybeden Real Madrid'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. İspanyol ekibi kısa rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Real Madrid'in yeni sezon öncesi ilk hamlesi yaptı. Real Madrid eski oyuncusu Sergio Rodriguez'i kadrosuna kattı. Sezonu Olimpia Milano'da geçiren 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Real Madrid ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Olimpia Milano, Sergio Rodriguez ile yeni sözleşme imzalamak istese de tecrübeli oyuncu İspanya'ya dönüş kararı aldı.

DAHA ÖNCE HEDEF LARKIN'Dİ

Haberde Real Madrid'in kısa rotasyonuna takviye yapmak için arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi. Anadolu Efes'in süperstarı Shane Larkin daha önce Real Madrid'in gündemine gelmişti ancak Mundo Deportivo'nun haberinde İspanyol ekibinin Larkin ile anlaşmasının zora girdiği ifade edilirken Real Madrid'in yeni hedefiyle ilgili de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'in Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Pierria Henry'i gözüne kestirdiği iddia edildi. Haberde Real Madrid'in geçtiğimiz sezon da Henry'i kadrosuna katmak istediği ancak hedefine ulaşamadığı ve Pierria Henry'nin Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Real Madrid'in Nigel Williams-Goss'u kadroda tutabileceği de ifade edildi. İspanyol ekibi sezon ortasında Amerikalı oyuncu ile yolları ayırmak istese de tecrübeli oyuncunun son haftalarda gösterdiği performansların ardından kararın yeniden gözden geçirildiği belirtildi. Nigel Williams-Goss, Final Four final maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.