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Giriş Tarihi: 13.6.2022 20:44 Son Güncelleme: 13.6.2022 21:07

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe play-off final serisinin dördüncü maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

İlk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmayı ise 103-92 kaybetmişti.

Sarı-lacivertli takım, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndan galibiyetle ayrılırsa 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Anadolu Efes salondan zaferle ayrılırsa durumu 2-2'ye getirecek. Şampiyon ise 15 Haziran Çarşamba günü, Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maçta belli olacak.

İKİNCİ ÇEYREK CANLI: Anadolu Efes 14-28 Fenerbahçe Beko

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 12-24 Fenerbahçe Beko

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)
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