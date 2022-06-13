Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)

İlk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmayı ise 103-92 kaybetmişti.
Sarı-lacivertli takım, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndan galibiyetle ayrılırsa 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
Anadolu Efes salondan zaferle ayrılırsa durumu 2-2'ye getirecek. Şampiyon ise 15 Haziran Çarşamba günü, Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maçta belli olacak.
İKİNCİ ÇEYREK CANLI: Anadolu Efes 14-28 Fenerbahçe Beko
İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 12-24 Fenerbahçe Beko