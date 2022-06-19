Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu
Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:04 Son Güncelleme: 19.6.2022 12:18

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu

Son dakika: Fenerbahçe Beko’nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 51 yaşındaki Yunan koç, kariyerinde iki kez Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevi için Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis getirildi. Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TYT SORULARI 2022 yayınlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları kitapçığı 2022: ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru cevap!
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA