Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı...
Giriş Tarihi: 21.6.2022 15:47 Son Güncelleme: 21.6.2022 15:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko’da bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı...

Fenerbahçe Beko'dan bir dönem resmen sona erdi... Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Jan Vesely, 8 yıllık sürenin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Jan Vesely, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.

İşte Vesely'nin açıklaması;

"Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim için bir ev ve aileye çeviren sizlere çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı; evlenmekten, oğlumun doğmasına, dünyanın en iyi taraftarının önünde EuroLeague kupasını kazanmaya kadar... Hepinizin çok sevdiği ve burada kaldığım süre boyunca aşık olduğum forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz."

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, ayrılık sonrası Jan Vesely'ye teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir.

Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

"Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası oranı paylaştı: İşte yeni enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTESİ I Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ardından 21 Haziran marka marka sigara fiyatları 2022
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, dün akşam ödüle kim gitti? Final yolunda son adımlar!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
YKS soruları ve cevapları SON DAKİKA HABERİ ile yayınlandı: İşte TYT, AYT ve YDT kitapçıkları ile YKS soruları ve cevap anahtarı
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA