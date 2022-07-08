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Giriş Tarihi: 8.7.2022 22:54 Son Güncelleme: 8.7.2022 23:07

Bakan Kasapoğlu 'Polemik değil, eser üretiyoruz!' diyerek duyurdu! Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak...

DHA
Bakan Kasapoğlu ’Polemik değil, eser üretiyoruz!’ diyerek duyurdu! Avrupa’nın yeni basketbol üssü olacak...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını söyledi.

"POLEMİK DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ!"

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Polemik değil, eser üretiyoruz! Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak."

TBF'nin hazırladığı videoda Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki tesislerin detaylı tanıtımı yapıldı.

Tesislerde, Türkiye Basketbol Federasyonunun yönetim binasının yanı sıra TBF Salon, A Milli Basketbol Takımı antrenman salonu, altyapı salonları, basketbol merkezi, kamp merkezi ve otel, yeme-içme alanı ve ticari alanlar bulunuyor.

Videoda basketbolun geleceğinin şekilleneceği tesislerin, kolay ulaşılabilir ve şehre açık bir yapı olduğu vurgulanarak, teknik bilgiler de paylaşıldı.

Maçların oynanacağı 10 bin seyirci kapasiteli TBF Salon'da, 24 bin metrekare kapalı alan, 2 bin 200 metrekare yeme-içme alanı, 58 loca, uluslararası medya merkezi, konferans salonları bulunduğu belirtildi.

A Milli Takım antrenman salonunun 1000 seyirci kapasitesine sahip olduğu, tesiste kardiyo ve fitness salonu, fizyoterapi, hidroterapi ve soyunma odasının bulunacağı aktarıldı.

Tesis bünyesinde yer alacak kafeler, restoranlar, mağazalar, sosyal alanlar, Türkiye'nin ilk basketbol müzesi, kütüphane, altyapı salonları, kamp merkezi ve otel, konferans salonu, toplantı ve etkinlik salonlarına da videoda canlandırmalı şekilde yer verildi.

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Bakan Kasapoğlu 'Polemik değil, eser üretiyoruz!' diyerek duyurdu! Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak...
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