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Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:29

Işıl Alben, Galatasaray'a geri döndü

İHA
Işıl Alben, Galatasaray’a geri döndü

Galatasaray Kadın Basketbolu Takımı, eski oyuncusu Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

İlk olarak 2007-2008 sezonunda Galatasaray formasını giyen Işıl Alben, sarı-kırmızılılar ile 1 Euroleague, 2 Eurocup, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.

36 yaşındaki basketbolcu son olarak Botaş'ta forma giydi.

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Işıl Alben, Galatasaray'a geri döndü
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