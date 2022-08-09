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Giriş Tarihi: 9.8.2022 15:49

Nemanja Bjelica, yeniden Fenerbahçe Beko'da

İHA
Nemanja Bjelica, yeniden Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2013-2015 yılları arasında da takımda oynayan Sırp oyuncu Nemanja Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, takıma takviyelere devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak eski oyuncularından Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

9 Mayıs 1988 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Bjelica, basketbola 2007-2008 sezonunda Avusturya'nın Arkadia Traiskirchen takımında başladı.

34 yaşındaki basketbolcu son olarak 2021-2022 sezonunda NBA'de Golden State Warriors forması giydi ve burada şampiyonluk yaşadı. Sırp oyuncu, Warriors ile 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bjelica, kariyeri boyunca da 102 Euroleague ve 449 NBA maçında forma giydi.

Yıldız oyuncu, Sırbistan Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

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Nemanja Bjelica, yeniden Fenerbahçe Beko'da
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