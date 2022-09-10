Maç sonrası Ergin Ataman'dan flaş sözleri! "Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz"

Buğrahan Tuncer, "Bu maç hakkında konuşacak pek bir şey yok. Aynısı ikinci defa oluyor. Hocanın 26 yıllık kariyeri var, benim daha az ama ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün. İmkansızı yine başardık. 9-10 sayıyla kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp, kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.