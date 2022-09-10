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Giriş Tarihi: 10.9.2022 16:58 Son Güncelleme: 10.9.2022 17:02

Maç sonrası Ergin Ataman'dan flaş sözleri! "Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz"

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Maç sonrası Ergin Ataman’dan flaş sözleri! Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatma bölümü sonucunda 87-86 yenilerek elendi. Maç sonu Türkiye A Milli Takımı Başantrenörü Ergin Ataman önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendikleri maçta kariyerinin en acı mağlubiyetini yaşadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça üzgün olduğu görünen Ergin Ataman, "Maçın değerlendirmesini yapmak gerçekten çok zor. Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen insana çok büyük mutluluklar veriyor, bazen de takım olarak ülke olarak bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz. Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, maçta galibiyete çok yaklaştıklarını dile getirerek, "Türk halkına bu galibiyeti vermeye çok yakındık. Oyuncularım müthiş mücadele etti. Buna benzer bir şey 2019'da ABD maçında olmuş. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz. Basketbol böyle bir oyun. Kazandım, çok büyük bir hedefi yakaladım derken bir anda turnuvadan eleniyorsun." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, uzatmanın son bölümünde Furkan Korkmaz'ın yaptığı top kaybıyla ilgili soru üzerine, "Orada artık bir oyun yoktu. Gobert son faulü atsaydı biz mola istemiştik zaten. Orada 6 saniye kala ribaunt olunca Furkan doğrusunu yaptı. Orada faul de alsa yine son toptu, iki atışa gidecektik. Olmadı, geçemedik. Kapandılar o pozisyonda. Kolay değil, 6 saniye kala bütün sahayı geçip, bir sayı gerideyken böyle bir atmosferde o topu değerlendirebilmek... Kısmetsizliğin son noktasıydı." şeklinde görüş belirtti.

BUĞRAHAN TUNCER: "İMKANSIZI YİNE BAŞARDIK"

Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen A Milli Takım oyuncularından Buğrahan Tuncer de çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Buğrahan Tuncer, "Bu maç hakkında konuşacak pek bir şey yok. Aynısı ikinci defa oluyor. Hocanın 26 yıllık kariyeri var, benim daha az ama ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün. İmkansızı yine başardık. 9-10 sayıyla kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp, kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Maç sonrası Ergin Ataman'dan flaş sözleri! "Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz"
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