Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu
Giriş Tarihi: 14.9.2022 15:17

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu

AA
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.

Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.

THY Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti SON DAKİKA! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: İstanbul dahil TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? TOKİ başvuru tarihleri 2022
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanından e-Devlet açıklaması: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
TOKİ arsa başvuru e devlet ekranı: 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede? TOKİ arsa başvuru şartları 2022 belli oldu!
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!
TOKİ genç başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, kaç konut gençlere ayrıldı?
TOKİ Diyarbakır başvuru 2022 e devlet ekranı: Diyarbakır TOKİ başvuru şartları ve tarihleri neler, nereye yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA