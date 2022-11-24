Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de kazanmaya devam ediyor

Turkish Airlines Euroleague'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya konuk oldu. Mücadele 82-72 Fenerbahçe Beko galibiyeti ile tamamlandı.

İlk çeyreği 21-15 geride geçiren Fenerbahçe Beko, devreye 37-32 geride girdi. Üçünncü çeyrekte 58-48'lik üstünlük bulan sarı lacivertli temsilcimiz, son çeyrekte de hata yapmadı ve sahadan 10 sayı farkla ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 22 sayı, Marko Guduric 11 sayı, Wilbekin, Calathes ve Motley 9'ar sayı ile oynadı. Olimpia Milano'da ise Mitrou-Long 18 sayı, Devon Hall 16 sayı ve Luwawu-Cabarrot 15 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile 10. Turkish Airlines Euroleague maçında 9. galibiyete ulaştı.