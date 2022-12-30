Pınar Karşıyaka Teknik Direktörü Ufuk Sarıca: “Sezon başında takımı kurmakta zorlandık”

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımının durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Yeni bir takım olduklarını söyleyen Sarıca, zaman zaman yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını da vurguladı. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Çok yeni bir takımız, hala yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Kazandığımız maçlarda da hatalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.İyi oyunculara sahip olduklarından bahseden Sarıca, "Lige, arka arkaya kazanarak başladık ama bir periyotta üst üste 3 tane kaybettiğimiz maç denk geldi. Birisi Fenerbahçe Beko, diğeri Türk Telekom bu iki takım ligde ilk iki sıraya paylaşıyorlar. Çok iddialı ve kuvvetli takımlar. Bence orada yaptığımız bir tane hata; belki de kendi evimizde kaybettiğimiz Tofaş maçıydı. Şu ana kadar 12 maçlık periyotta o kadar çok deplasman maçı oynadık ki A. Efes, Darüşşafaka o deplasman maçlarındandı. Galatasaray ve Beşiktaş maçları; kazanılan maçlarla bence o hatayı telafi ettiğimizi düşünüyoruz. Aslında normal çalışmalarımızın dışında çok ekstra bir şey yapmadık. Çünkü iyi oyunculara sahip iyi bir takımız. Belki çok geniş bir rotasyonumuz yok sezon başında takımı kurmakta zorlandık. Bu da bir gerçek ama iyi oyuncularımızla iyi işler yapabileceğimizi biliyorduk. Ama çok yeni bir takımız hala yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Kazandığımız maçlarda da hata yapıyoruz. Sezonun o bölümünde de bu hataları biraz daha fazla yaptık. Yakın kaybettiğimiz maçlar oldu kazanabilirdik ama daha sonrasında arka arkaya 6 tane maç kazanarak şu anda yukarıda üçüncüyüz. Çok iyi bir konuma geldik. Kalan üç maçımızı da bir şekilde sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Zirve yarışını konuşmanın çok erken olduğunu dile getiren Sarıca, "Zirveden bir galibiyet eksiğiz. Ama A. Efes, Galatasaray, Tofaş yine bizden bir galibiyet eksikler, çok yakın yani oralar. Daha orayı konuşmak için erken ama şu bir gerçek ki yukarıda ilk dördün içerisinde kalıp hatta ilk dörtte de ne kadar yukarıda bitirebiliyorsanız play-off'ta da o kadar iyi bir avantaj elde ediyorsunuz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce saydığımız ekiplerin çoğu ikinci yarı bize deplasmana gelecekler. Burada dolu bir salonda o avantajı lehimize çevirmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi son üç maçı da iyi oynayarak kazanarak bitirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu" dedi.İspanyol temsilcisi Murcia'nın zorlu bir ekip olduğunu vurgulayan Sarıca, "Tabii ki ilk hedefimiz 16-8'e kalmak. Oradan da final-four'a kalmak. Kademeli olarak geçmek istiyoruz. Bizim grubumuz açıkçası zor ve her şeyin olabileceği bir gruptu. Son maçta da aslında kazanabileceğimiz bir maçı kayıpla bitirdik. Belki saha avantajını elde edecektik o zaman. Ama sonuçta saha avantajları her şey olmuyor. Zor bir maç ve zor bir seri olacak. Murcia özellikle kendi liginde İspanya'da orta sıraların takımı ama İspanya Ligi'de çok kuvvetli. Bundan da öte bizi daha fazla zorlayacak olan deplasman şartları uzun bir yolculuk bizleri bekliyor bizi. Cumartesi yılbaşı günü; Bahçeşehir maçını oynadıktan sonra pazar günü hemen yola çıkacağız ve nerdeyse 12-13 saat neredeyse bütün gün sürecek bir yolculuk olacak. O şartlardan biraz daha sağlam ayakta kalmamız lazım. Atmosferi olan bir takım Murcia, salonu ve taraftarıyla. Oralarda tabii sakin kalabilmek önemli. İlk maçı orada kazanabilirsek tabii çok farklı bir hale getirebiliriz seriyi. Ama sonuna kadar sahada kalıp bu mücadeleyi pes etmeden yapmak istiyoruz. Zaten öyle bir takımız geriye düştüğümüzde de tekrar ayağa kalkıp maçı kazanabiliyoruz. Sonuç itibariyle bu turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Taraftarlarının önemini vurgulayan Sarıca, "Burada ben uzun süreler oynadım. Gerçekten dolu tribünler önünde bizim taraftarımız maça etki edebilen bir taraftar. Ama bu sene özellikle bazı maçlar boş kalabiliyor. Belki çok arka arkaya geliyor olabilir. Cumartesi günü Bursa maçı daha doluydu. Ama hemen iki gün sonraki maç belki biraz daha insanların gelip gitmesini zorlaştırabiliyor. Ama dolu bir salonda takımımızın çok daha farklı olduğu çok daha kuvveti aldığı bir gerçek. Önümüzdeki maçlarda bence özellikle ikinci yarıda çünkü burada şu da var. İki tane Avrupa'da oynadığımız maça taraftarsız başladık. Hep üst üste deplasmanda oynadık. Bazen maç seçiliyor ve bazı maçlar pas geçiliyor. Ama ben ikinci yarıda çok daha kalabalık ve farklı salonla çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Eric McCollum'un önemine değinen Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı: "Eric McCollum'un kalitesi ve geçmişi bilinen bir oyuncu. Açıkçası biz de onu bu tarz performanslar için sezon başında takımımıza transfer ettik. Çok iyi de bir sporcu yaşına rağmen, düzenli olarak antrenmanlarını yapan ve kendine bakan bir oyuncu ama yaptıkları çok alışageldik performanslar. Galatasaray'da da EuruCup'ı kazanırken de böyleydi. Çin'de ve Rusya'da da buna yakın performanslar sergiledi. Dolayısıyla çok boş bırakılacak bir oyuncu değil ama bütün sezon böyle oynaması mümkün değil. Arada böyle performanslar göreceğiz."