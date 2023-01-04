Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Yannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Milwauke Bucks kazandı
Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:48 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:58

NBA'de Yannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Milwauke Bucks kazandı

AA
NBA’de Yannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Milwauke Bucks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Yannis Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117

EN ÇOK OKUNANLAR

'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' demişti! Tanju Özcan kuzenini büyük kıyak
500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
6'lı masada 'Türklük' krizi: İYİ Parti'den küçük ortak DEVA'ya rest
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Burcuvaazi
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu?
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı! Kanarya, Antalyaspor’u geriden gelerek mağlup etti…
Gazeteci, siyasetçiyi alkışlar mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Yannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Milwauke Bucks kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA