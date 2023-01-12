Fenerbahçe Beko galibiyet serisine başladı! Alman devini rahat geçti...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Bayern Münih'in ilk 5'i ise Nick Weiler-Babb, Cassius Winston, Isaac Bonga, Freddie Gillespie ve Augustine Rubit'ten oluştu. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası Bayern Münih'in 11-10 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun ikinci bölümünde kenardan gelen Guduric ve Antetokounmpo'nun skor katkılarıyla hücumda sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 1 sayı farkla 19-18 önde geçti.

İkinci periyoda Metecan ve Edwards'tan bulduğu sayılarla etkili bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 5.22 kala farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 33-27. Periyodun son bölümünde Weiler-Babb ve Rubit ile üst üste 3 sayılık isabetler bulan Bayern Münih, bitime 1.32 kala farkı 1 sayıya indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 40-39. Molanın ardından Wilbekin ve Booker ile üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, ilk devreyi 46-39 önde geçti.

Üçüncü periyoda Wilbekin'den bulduğu 4 sayıyla başlayan Fenerbahçe, farkı çift hanelere çıkardı ve periyodun bitimine 7.42 kala rakibine molayı aldırdı: 50-39. Periyodun ilerleyen dakikalarında iyi savunma yapmayı sürdüren sarı-lacivertli ekip, Motley'nin faul çizgisinde bulduğu sayıların ardından bu oyuncunun bitime 3.00 kala bulduğu basketle farkı 20'ye çıkardı: 63-43. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, son periyoda 67-49 önde girdi.