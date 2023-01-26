Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Fransa'da ASVEL'e kaybetti
Giriş Tarihi: 27.1.2023 01:06

Fenerbahçe Beko, Fransa'da ASVEL'e kaybetti

Fenerbahçe Beko, Fransa’da ASVEL’e kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında ASVEL'e konuk oldu.  Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 91-77 kazandı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında ASVEL'e konuk oldu. Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 91-77 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez kaybetti.

Ligde 8 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise ilk 8'den uzakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
Kars'ta kan donduran olay: 6 gündür kayıptı, yarı gömülü halde bulundu
Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Fransa'da ASVEL'e kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA