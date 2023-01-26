Fenerbahçe Beko, Fransa’da ASVEL’e kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında ASVEL'e konuk oldu. Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 91-77 kazandı.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez kaybetti.
Ligde 8 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise ilk 8'den uzakta bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.