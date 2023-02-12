Galatasaraylı Işıl Alben Avrupa şampiyonluğu formasını depremzedeler için satışa çıkardı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Galatasaray kaptanı Işıl Alben'den destek geldi. Alben, Avrupa şampiyonluğunu kazandığı maçta giydiği formayı satışa çıkardı.

KAPTAN IŞIL YARDIMA KOŞTU



Galatasaray kulübünün başlattığı yardım kampanyasına destek verenlerden biri de basketbol takımının kaptanı Işıl Alben oldu. Depremzedeler için yardımda bulunan Işıl için sarı-kırmızılı kulüp, "Kaptan Işıl Alben, kulübümüzün depremden etkilenen vatandaşlarımız için düzenlediği yardım kampanyasında" dedi.

Ülke olarak birlik olunması halinde her şeyin üstesinden gelinebileceğini söyleyen Işıl Alben, "Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da sabırlar ve güç diliyorum. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Biz ülke olarak birlik olmayı kısa sürede başarabilen bir toplumuz. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Kulübümüz de burada iyi organize olmuş durumda. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza malzemeleri ulaştırmak, onlar destek olmak için buradayız. Herkesi gücü yettiğince yardım için bekliyoruz. Çok zor, üzücü günler yaşıyoruz. Birlik olarak üstesinden geleceğiz inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.



AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU FORMASINI SATIŞA ÇIKARDI



Galatasaray Odeabank, Kadınlar Avrupa Ligi finali maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 2014'te oynanan DIVS Sports Hall'deki mücadeleden sarı-kırmızılılar 58-69 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu olmuştu. Işıl Alben finalde 9 sayı 6 ribaund 8 asist ile oynamıştı. Galatasaray kaptanı yaptığı açıklamada o gün giydiği formayı satışa çıkardığını duyurdu.

Alben şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague Kupasını kaldırdığımız maçta giydiğim formamı kulübüm Galatasaray'ın düzenlemiş olduğu "KONTEYNIR KAMPANYASINA" bağış yapmak üzere bu pazartesi günü saat 19:05'e kadar açık arttırma ile satışa çıkarıyorum. Tekliflerinizi bekliyorum"



TEKLİF GELDİ



Forma için Galatasaray Divan Kurulu üyesi Ömer Mısırlı'dan 160 bin liralık teklif geldi. Açık artırma pazartesi gününe kadar devam edecek.

DEVLERDEN PROJE İÇİN 5'ER MİLYON



TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak yapılacak "1000 Konteyner Projesi' için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapmaya karar verdi. Ayrıca projenin finansmanı için naklen yayın havuzundan 59 milyon TL alınacak.

KENDİ İMZALI ATKISINA TEKLİF VERDİ



Öte yandan bir Galatasaray taraftarı Işıl Alben imzalı atkısını depremzedeler için satışa çıkardığını açıkladı. Kaptan Işıl'ın kızının isim ablası olduğunu açıklayan taraftar hatıra fotoğrafını da paylaştı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Işıl Alben de paylaşıma sessiz kalmadı ve "Ben 10 bin TL teklif ediyorum Aslan kardeşim. Atkın seninle kalsın. Üstüne çıkan olur haberleşelim" notunu düştü.