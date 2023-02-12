Son dakika haberleri: Deprem felaketi KKTC’yi yaktı! 25’i sporcu toplam 35 kişi yaşamını yitirdi...

Yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş merkezli depremler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de pek çok ailenin ocağına ateş düşürdü. Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nin 12-14 yaş arası 25 kız ve erkek voleybolcusunun tamamı ile veli, öğretmen ve antrenörlerden oluşan 10 kişi Adıyaman'da yıkılan otelin altında kalarak hayatını kaybetti. 3 Şubat günü şampiyonluk hedefiyle Adıyaman'a gelen 25 çocuk sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenörden oluşan 39 kişilik Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji kafilesi 4 yıldızlı Grand İsias Hotel'de konaklamaya başladı.

HEDEFLERİ ŞAMPİYONLUKTU İLK MAÇLARINI KAZANMIŞLARDI

Hürriyet'in haberine göre; hem kızlarda hem erkeklerde şampiyon olarak KKTC'yi temsil etmeye hak kazanan Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji, Adıyaman'daki turnuvaya da çok iyi başladı. Erkekler Adana temsilcisini 3-1, kızlar ise Niğde ekibini 3-0 yendi. Maçların ardından salonda zafer pozları veren iki takım geçen sene ikinci olarak kaçırdıkları Türkiye şampiyonluğunu bu sene kazanma hayalini yaşıyordu. Adıyaman'daki bölge şampiyonası onları şubat ayı sonunda Manisa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na taşıyacak bir ara hedefti. Ne var ki, 6 Şubat'ta meydana gelen Deprem tüm hayatları söndürdü. Depremde yıkılan otelden çıkamayan çocuklar maalesef hayatlarını kaybetti.

"OTEL ADETA ORTADAN KIRILDI VE OLDUĞU YERE ÇÖKTÜ"

13 yaşındaki oğlu Aras'ın maçlarını izlemek için kafileye dahil olan baba Murat Aktuğralı, Hürriyet'e biricik oğlunu, diğer sporcu arkadaşlarını, ve öğretmenleri yitirdiği anları şöyle anlattı: "Takım ruhunu güçlendirme adına çocukları 3-4 yataklı odalara yerleştirdik. Biz veliler de otelin arka bölümüne denk gelen odaları aldık. Akşam yemeğinden sonra bir süre lobide oturup sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sonra odalara geçildi. Sabaha karşı her şey 15-20 saniyelik bir süreçte bittti. Otel adeta ortadan kırıldı ve olduğu yere çöktü. Yıkılış şekline göre bizim odalar daha az hasar gördü ve çıkma şansımız oldu. 39 kişilik okul kafilemizden ben, diğer veliler Pervin Aksoy İpekçi, Recep Kılıç ile müdür muavini Esra Özberkman çıkabildik. Diğer 35 kişi enkaz altındaydı.

"BAŞKALARINI KURTARDIK AMA EVLATLARIMIZI KURTARAMADIK"

Dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyor, ne yapacağımızı bilemez halde dövünüyorduk. Evlatlarımıza seslendik ama hiç cevap gelmedi. Benim gibi kızı Havin'i enkaz altında kalan veli arkadaşım Recep Kılıç ve kızı Serin enkaz altında kalan Pervin Aksoy İpekçi ağlayarak, enkazı kendi imkanlarımızla açmaya çabaladık. Otelde kalan başka misafirleri kurtardık ama çocuklarımıza ulaşamadık. Büyük üzüntü içindeyiz." Depremin ardından diğer sporcuların velileri, KKTC hükümetinin tahsis ettiği, Tarım Bakanı ve sivil savunma ekiplerinin de bulunduğu uçakla Adıyaman'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında düne kadar 35 kişinin 25'inin cesedine ulaşıldı. Çalışmaların devam ettiği bölgede ulaşılan cenazeler her gün KKTC'ye gönderiliyor. Cenazelerin bir bölümü dün KKTC'de törenle toprağa verilirken gözyaşları sel oldu.

'ANNE ŞAMPiYON OLMAYA GiDiYORUM' DEMiŞTiN, SEN ŞAMPiYONSUN OĞLUM

Depremde hayatını kaybeden Gazi Mağusa Türk Koleji Erkek Voleybol Takımı sporcusu İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, yürek burkan bir paylaşımda bulundu: "Sen şampiyonsun oğlum. Hepiniz şampiyonlarımızsınız. Meleğim, merhametlim, canımdan canım, İzcan'ım. Efsaneleri oldunuz bu ülkenin, hep öyle kalacaksınız! İnatla, ısrarla, inanarak, 'Anne şampiyon olmaya gidiyorum' demiştin. Evet annem... Şampiyonsunuz... Hepiniz birer şampiyonsunuz ve bir ülke, tüm Kıbrıs, size ağlıyor şimdi. Seni asla unutmayacağız; nefes aldığım sürece benimle olacaksın. Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız."

39 KiŞiLiK KKTC TÜRK MAARiF KOLEJi VOLEYBOL TAKIMLARI KAFiLESiNDE YAŞAMINI YiTiRENLER VE KURTULANLAR

Alp Akın Öğrenci

Doruk Akın Öğrenci

Aras Aktuğralı Öğrenci

Mehmet Arif Altak Öğrenci

Fahri Arkar Öğrenci

Hasan Bilgen Öğrenci

Elvin Çavdır Öğrenci

Havva Balcı Çavdır Veli

Evren Çavdır Veli

Perihan Çetiner Öğrenci

Osman Çetintaş Antrenör

Nehir Çevik Öğrenci

Abide Dağlı Veli

Mülkiye Dağlı Veli

Nafize Dağlı Öğrenci

Aykan Ekiz Öğrenci

Hayal Gençalioğlu Öğrenci

Özgür İçme Öğrenci

Serin İpekçioğlu Öğrenci

Kağan Selim İş Öğrenci

Lavin Kalaycı Öğrenci

Duygu Bolsoy Kalaycı Veli

Selin Karakaya Öğrenci

Ali Karasel Öğretmen

Havin Kılıç Öğrenci

Atakan Celal Konuklu Öğrenci

Pamir Konuklu Antrenör

İzcan Nurluöz Öğrenci

Sahil Özberkman Öğrenci

Mustafa Sabancı Öğrenci

M.Niyazi Topukçuoğlu Öğrenci

Asya Tülek Öğrenci

İbrahim Yakula Müdür Muavini

Ecem Yeniçeri Öğrenci

Bedriye Yeniçeri Veli

Pervin Aksoy İpekçioğlu (Veli) Kurtuldu

Recep Kılıç (Veli) Kurtuldu

Murat Aktuğralı (Veli) Kurtuldu

Esra Özberkman (Müdür Muavini) Kurtuldu